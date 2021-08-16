D-Smart Spor kanallarında 16 – 23 Ağustos haftası hangi maçlar var?
Cuma saat 22.00’de La Liga’da heyecan Real Betis – Cadiz maçı ile başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma Spor Smart ekranlarında olacak. İşte D-Smart Spor Kanallarında 16-23 Ağustos haftası öne çıkan yayınlar...
16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
CUMA
22.00 LA LIGA: REAL BETIS - CADIZ (CANLI) SPOR SMART
CUMARTESİ
18.00 LA LIGA: ALAVES-MALLORCA (CANLI) SPOR SMART
20.30 LA LIGA: ESPANYOL-VILLARREAL (CANLI) SPOR SMART
20.30 LA LIGA: GRANADA-VALENCIA (CANLI) 82.KANAL
23.00 LA LIGA: ATHLETIC BILBAO-BARCELONA (CANLI) SPOR SMART
PAZAR
17.00 FUTBOL SMART PAZAR (CANLI) SPOR SMART
18.00 LA LIGA: REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO (CANLI) SPOR SMART
20.30 LA LIGA: ATLETICO MADRID-ELCHE (CANLI) SPOR SMART
23.00 LA LIGA: LEVANTE-REAL MADRID (CANLI) SPOR SMART
PAZARTESİ
21.00 LA LIGA: GETAFE-SEVILLA (CANLI) SPOR SMART
23.00 LA LIGA: OSASUNA-CELTA VIGO (CANLI) SPOR SMART
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