D-Smart Yeni La Liga uzmanını arıyor!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, kaliteli içerik yayınlarına devam ediyor. Hiçbir yerde olmayan içeriklerle abonelerine eşsiz deneyimler yaşatıyor.

Avrupa’nın en başarılı takımlarının yer aldığı, dünyaca ünlü yıldızların boy gösterdiği İspanya Futbol Ligi “LaLiga” D-Smart ekranlarında futbol meraklılarıyla buluşuyor. Laliga’nın yepyeni içeriği Laliga Xpert yine D-Smart ekranlarında takipçilerine birbirinden değerli hediyeler armağan ediyor.

Yarışma ile ilgili detaylar ise şu şekilde; her hafta Laliga ile ilgili bir soru 21.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanan LaLiga Özel programında Aykut Aydın tarafından anons edilecek. Aynı anda D-Smart’ın resmi twitter hesabı olan @dsmartdunyasi’ndan soru videosu post edilecek. Post altına yorum yaparak doğru cevabı veren ilk kişi içinde İspanya’dan özel olarak gelen birbirinden özel hediyelerden birini kazanacak. 20 hafta devam edecek olan yarışma sonunda kazananlar arasından yapılacak final ile birinci olan isim önümüzdeki sezon (pandeminin kalkması halinde) bir LaLiga maçını İspanya’ya giderek yerinden izleyecek.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, Smart TV’den izleyebilmek için D-Smart GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz. Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.



