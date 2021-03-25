Futbol D-Smart’a bir ödül de Tuyad’dan!

D-Smart’a bir ödül de Tuyad’dan!

Futbol

D-Smart’a bir ödül de Tuyad’dan!

20 yıldır uydu televizyoncuları sektöründe toplam kaliteyi artırmak amaçlı hizmet veren TUYAD tarafından D-Smart’a En İyi Digital Platform Markası ödülü verildi.

25 Mart 2021, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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TUYAD 20. yılı sebebiyle televizyon sektörü satıcı ve servisleri arasında 1700 firma temsilcisi ile bir anket düzenledi. D-Smart, 6 'Pay TV' platformu arasında 117 oy ile birinci gelerek 'En İyi Dijital Platform Markası' ödülüne layık görüldü.

Ödül TUYAD başkanı Hayrettin Özaydın tarafından D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz’e takdim edilirken, bir araya gelinen toplantıda bulunan D-Smart üst düzey yöneticileri ile sektör geliştirme konularında fikir alışverişinde bulunuldu.


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