D-Smart’a bir ödül de Tuyad’dan!

TUYAD 20. yılı sebebiyle televizyon sektörü satıcı ve servisleri arasında 1700 firma temsilcisi ile bir anket düzenledi. D-Smart, 6 'Pay TV' platformu arasında 117 oy ile birinci gelerek 'En İyi Dijital Platform Markası' ödülüne layık görüldü.

Ödül TUYAD başkanı Hayrettin Özaydın tarafından D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz’e takdim edilirken, bir araya gelinen toplantıda bulunan D-Smart üst düzey yöneticileri ile sektör geliştirme konularında fikir alışverişinde bulunuldu.



