D-Smart, ‘Efsaneler’ programının yeni bölümünde Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış tek teknik adam Mustafa Denizli’yi konuk ediyor. Her camia tarafından çok sevilen efsane teknik adam D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sorularını yanıtlarken, iş dünyası, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin görüş ve sorularına da açıklık getirecek.

x





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için neler düşünüyor? 3 Büyük Takımı çalıştırmak ve şampiyonluk yaşayarak tarihe geçmek nasıl mümkün oldu? D-Smart’ta yayınlanmaya başlayacak Asya Futbol organizasyonları hakkında neler düşünüyor? Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda şansını nasıl görüyor? İçimizde hala İrlandalılar var mı? Bu sezon hangi takımı şampiyonluk yolunda avantajlı görüyor? Neuchatel ve Monaco maçlarının bilinmeyen hikayeleri neler? Kendine benzettiği futbolcu kim? Hangi teknik adamları beğeniyor? Ünlü sanatçılar Ceyhun Yılmaz ve Şoray Uzun Mustafa Denizli’ye neler soracak? Elinde sihirli değnek olsa Türk futbolcusunun hangi özelliğini değiştirirdi? Mehmet Arslan, Can Uyguç, Faik Çetiner, Osman Tamburacı, Faik Gürses, Attila Gökçe, Uğur Demirkırdı, Mustafa Karagöl, Esat Yılmaer, Melih Şendil, Melih Gümüşbıçak, Ahmet Akcan Mustafa Denizli’ye merak edilen soruları soracak.

Aykut Aydın ve çok önemli isimler soracak, duayen teknik adam Mustafa Denizli yanıtlayacak. ‘Efsaneler Mustafa Denizli Özel’ programı 11 Mart Perşembe 21.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.