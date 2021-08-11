12 Ağustos Perşembe St. Johnstone – Galatasaray maçı saat 21.00’de sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-SMART GO’dan canlı yayınlanacak. 20.00’de maç önü programı, 23.00’te maç sonu programı gerçekleşecek.

Cuma akşamı La Liga 2021-22 sezonu heyecanı başlıyor. İlk hafta 10 maç da canlı yayınlanacak.. Cumartesi ve Pazar günleri ilk maçtan önce Futbol Smart programı bu haftadan itibaren başlıyor. LaLiga maçları öncesinde değerlendirmeler ve gündemdeki diğer ligler, konular programda konuşulacak.

Her Salı akşamı saat 20.00’de La Liga Özel programı ile de oynanan maçların özetleri ve yorumları Spor Smart’ta ekrana gelecek.