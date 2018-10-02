D-SmartNet 400 bin internet abonesine ulaştı!

D-Smart, D-SmartNet ile verdiği internet hizmetiyle her geçen gün daha fazla aboneye ulaşıyor. D-SmartNet, internet erişiminde 2018 yılı eylül sonu itibarıyla 400.000 abone barajını geçti.

GENİŞ SEÇENEK

D-SmartNet, dijital yaşamı herkese erişilebilir kılmak için farklı tarife ve fiyatlarla geniş seçenekler sunuyor. İhtiyaca uygun hız ve AKN seçenekleri ile kişiye özel internet paketlerinden seçim yapılabiliyor. Ayrıca televizyon ve internet hizmetini birlikte almak isteyenlere özel son derece cazip ikili paket seçenekleri mevcut.

"GURUR DUYUYORUZ"

D-Smart Genel Müdürü Oktay Demir “2007 yılından bu yana abonelerine en iyi şekilde hizmet verme gayreti içinde olan D-Smart’ın içinde bulunduğumuz rekabet ortamı ve ekonomik şartlarda bu başarıyı elde etmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.



