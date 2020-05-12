D vitamini eksikliği corona virüste ölüm riskini artırıyor

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmanın sonuçları, deprem etkisi yarattı.

Araştırmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakaları incelendi.

Hayatını kaybedenlerde D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın ifadelerine yer verildi:

"Analizimiz, Kovid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor."

Backman, Covid-19’a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğuna yer verildi. Ayrıca vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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