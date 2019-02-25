D vitamini eksikliği kadınları vuruyor!

Farklı vitamin eksikliklerinde bariz sorunlar görülmese de, D vitamini eksikliğinde büyük problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle D vitamini vücut için hayati roller edinmektedir. D vitamini eksikliği kadın hastalıkları ve doğum konusunda da kendini göstermektedir. Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı için D vitamini kullanımı son derece önemlidir. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir.

“KANSER OLURUM” DİYE PANİK OLMAYA GEREK YOK

Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliğinin kadınlarda görülme sıklığı yüzde 93 olup erkeklerden daha yüksek olduğu fark edilmiştir. Son dönemlerde D vitamini ve kanser ilişkisinin olduğuna dair ortaya atılan söylemler en çok kadınları paniğe sevk etse de, kanser ve bu vitaminin eksikliğine dair net bir ilişki yoktur.

“D VİTAMİNİ KANSERİ ÖNLER” DİYE BİR ŞEY SÖYLENEMEZ

D vitamini, hem kadın, hem çocuk hem erkek sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. D vitamini eksikliğinde özellikle kadınlarda ve çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle vitamin seviyelerinin istenilen düzeyde olması çok önemlidir. D vitamini vücutta kalsiyum dengesinin düzenlemek, kemik mineral yapısının oluşmasını sağlamak, büyüme-gelişmeye katkıda bulunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi önemli bir işleve sahiptir. Bunların yanında D vitamini hücrelerin kontrolsüz büyümelerini düzenlerken önemli bir rol üstlenmektedir. Çeşitli araştırmalar kanseri de tanımlayan kontrolsüz hücre çoğalmasını önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak Bu konuda kesin konuşmak için daha fazla kontrollü araştırmaya ihtiyaç vardır. D vitamini düşük olanlara D vitamini takviyesi verildiğinde ve verilmediğinde çıkan sonuçlarda kanser riskinde azalmaya sebep olunmadığının gözlendiği çalışmalar da vardır. D vitamini eksikliğinin tek başına kanser belirtisi olmayacağı bilinmelidir.

MENOPOZ DÖNEMİNDE D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Son yıllarda infertiliteden, kilo verme konusuna kadar pek çok sorunda D vitamini önerildiği görülmektedir. Ancak D vitamininin infertiliteye etkisi de kesin kanıtlanmış değildir. “D vitamini eksik olduğu için kanser olunur” demek bireyleri paniğe sevk edebilmektedir. Kanserle ilişkisinden ziyade D vitamininin kemik yapısında önemli etkileri vardır. Özellikle menopoz ve sonrası dönemde kemik yapısının sağlıklı olması açısından D vitamini çok önemlidir. Menopoz sürecinde D vitamini eksikliği nedeniyle en küçük bir düşme sorununda bile kemik kırılması, boy kısalması gibi sorunlar görülmektedir. Bu nedenle gerek beslenmekle, gerek güneş ışığı almakla bunlar yetersiz gelirse de uygun oranda D vitamini takviyesi verilmektedir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ SOSYAL HAYATI ETKİLER

Gebelik döneminde de D vitamininin etkileri önemlidir. Ülkemizde gebe ve yeni doğanlara D vitamini verilmesi yönünde bir politika izlenmektedir. Bu olumlu ve doğru bir politikadır. Özellikle yeni doğanlarda raşitizm problemlerinin önlenmesinde, D vitamini oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca özellikle Türkiye nüfusunda yaşam süresi 70’li yaşlardan, 85’li yaşlara çıkmıştır. Yaş ilerledikçe anatomik olarak kemik yapısı çökmektedir. Bunun önlenmesinde D vitamini oldukça önemlidir. Menopoz dönemlerinde D vitamini eksikliği kalça kemiği kırıklarına, omurga kırık ve çökmelerine neden olmaktadır. D vitamini eksikliğinde kişinin yapısında bariz değişiklikler meydana gelebilmektedir. Ve bu, kişilerin özellikle kadınların sosyal hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.



