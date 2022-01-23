D100 ve TEM’in Bolu geçişi trafiğe kapatıldı

Bolu’da, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine, Bolu Dağı Tüneli ise ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Araçların TEM Otoyolu’na verilmesinin ardından Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluk yaşandı. Oluşan yoğunluk sebebiyle TEM’in İstanbul yönü de trafiğe kapatılarak araçlar tünel girişinde durduruldu. Trafik yoğunluğunun azalmasının ardından TEM’in İstanbul yönü yeniden trafiğe açılacak.

BOLU (İHA)



