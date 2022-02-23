Daft Punk, 1997’de verdiği konseri Twitch’te yayınladı

Elektronik müzik grubu Daft Punk geçtiğimiz yıl dağılmıştı. Ancak ikili, 1997’de verdikleri konseri Twitch’te yayınladı.

Yayınlanan konser, Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter’in yani Daft Punk’ın 1997 tarihli Homework albümünün çıkışından kısa bir süre önce Los Angeles’taki bir kulüpte gerçekleşti. Homework’ün çıkışının 25. yılını kutlayan grup, albümün 25. yıl özel versiyonunu çevrimiçi müzik platformlarında dinleyicilerle buluşturdu.

Daft Punk’ın bu adımı devam ettirip ettirmeyeceği belli değil.