Daft Punk dağıldı: Grubun halkla ilişkiler sorumlusu açıkladı

Daft Punk halkla ilişkiler sorumlusu Kathyrn Frazier, pitchfork adlı web sitesi aracılığıyla ayrılığı doğruladı. Frazier, ayrılığın spesifik bir nedeni olmadığını söyledi ancak 28 yıllık grubun bitişini kabul etti.

1993 yılında çalışmaya başlayan ikili, 1997'de Homework adlı ilk albümlerini piyasaya sunmuştu. 'YouTube' kanallarında Epilogue (Son Söz) adlı bir paylaşım yapan grup, ayrılığı resmileştirmiş oldu.

Grubun hayranları ise YouTube yorumlarında "Tam da Daft Punk'a yakışır şekilde bir veda. Olayı medyatikleştirme, dramatize etme ya da son büyük albüm' gibi bir şey yok" diyerek veda şeklini takdir etti.