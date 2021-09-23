Dağ keçisi kendini savunmak için boz ayıyı öldürdü

Yetkililer, devasa bir boz ayının koltuk altlarında ve boynunda boynuz benzeri bir darbeyle yaralandığını fark etti. Araştırma gerçekleştiren ekip, ölümcül darbelerin kendini savunan küçük bir dağ keçisi tarafından yapıldığı sonucuna vardı.

KESKİN BOYNUZLARINI TAM ZAMANINDA KULLANMIŞ

The Express’teki habere göre ayının cesedi dağ yolunda bulundu. İncelemenin ardından dağ keçisi ve boz ayı arasında gerçekleşen bir dövüşün sonucunda ayının öldüğü tespit edildi. Ekolojist David Laskin, Guardian'a şunları söyledi: "Boz ayılar saldırdığında, avın kafasına, boynunun arkasına ve omuzlarına odaklanma eğilimi gösterirler. Bu saldırı genellikle yukarıdan gelir ve bir dağ keçisinin kendini savunması durumunda da ‘keskin boynuzlarını’ kullanması olasıdır.

Ayılar ve keçiler arasında şimdiye kadar görülmüş ilk vaka olduğu söylenen olayda geyiklerin de ayılar için tehlike oluşturduğu onları avlarken de öldürülme riskiyle karşı karşıya oldukları aktarıldı. Öte yandan Laskin, "Geçmişte bildirilen, savunma amaçlı olarak ayıları öldüren başka dağ keçileri vakaları da oldu, ancak nadiren bu olay gibi belgelenmiş bir şey görüyoruz.’’ dedi.