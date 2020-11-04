Son zamanların popüler bitkisi: Dağ palmiyesi bakımı nasıl yapılır?

Hem dayanıklılığıyla hem de güzel görüntüsüyle evlerde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alan bitkilerden birisi de dağ palmiyesi. Peki, dağ palmiyesi bakımı nasıl olur? Dağ palmiyesinin yaprak uçları neden kurur? Dağ palmiyesi sulaması nasıl olmalı? Dağ palmiyesi bakımı hakkında merak edilenler haberimizde.

Dağ palmiyesi bakımı nasıl yapılır?

Dağ palmiyesi, çok kuru ortamları sevmez. Bu nedenle nem ihtiyacı düzgün sağlanmalıdır. Eğer bakımı için mutfağınız uygunsa mutfağın nem oranının yüksek olması gelişimi açısından olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Dağ palmiyesine eğer başka bir odanızda yer verecekseniz oda nemini koruyan cihazlardan da fayda görebilirsiniz. Ya da bulunduğu ortama su dolu bir kap koymanız bile yeterli nemi almasını sağlayacaktır.

Direk güneşe maruz kalmayı sevmeyen dağ palmiyesi filtrelenmiş gün ışığını yani perde arkası ışığına bolca almak ister. Ayrıca bulunduğu ortamda başka cisme temas etmekten hoşlanmaz.

Eğer başka bir cisme temas ediyorsa yaprak uçlarında kurumalar meydana gelir. Ayrıca yaprak uçlarında kurumaya neden olan bir başka sebep ise kışın kalorifer, klima, soba gibi kaynaklara yakın olmasıdır. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak ortamlarda yine kurumalara neden olur.

Dağ palmiyesi sulaması nasıl olmalı?

Bitki düzensiz ve bolca sulanırsa yine yapraklarda kuruma gözlemlemeniz mümkündür. Ayrıca esinti/cereyana maruz kalmaktan hoşlanmaz. Yaprak sararması gibi sonuçlar bu sebepten dolayı gerçekleşebilir.

Sulaması toprak nemi kontrol edilerek, toprak eşit ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Toprak ıslakken sulama yaparsanız köklerde çürümeye neden olabilirsiniz.

Dağ palmiyesi toprak seçimi nasıl olmalı?

Son olarak her yıl toprak takviyesi yapılabilir. Toprak suyu bünyesinde tutmamalıdır. Suyu geçirgen bir özelliğe sahip olmalıdır. Saksı tabağında biriken su mutlaka aktarılmalıdır.



