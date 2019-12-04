Dağcıları arayan 4 kişilik ekip kayboldu Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Kayıp iki dağcıyı aramak için yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Başka bir AKUT ekibi de onları aramak için yola çıktı.