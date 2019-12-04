Dağcıları arayan 4 kişilik ekip kayboldu
Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Kayıp iki dağcıyı aramak için yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Başka bir AKUT ekibi de onları aramak için yola çıktı.
Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Donma tehlikesi geçirmiş
Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Öte yandan dereye düştükten sonra kurtarılan AKUT ekibi personelinin donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.
DHA