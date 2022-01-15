Dağdan düşen kayalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Tunceli’de dağdan düşen kayalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Kayaların düşmesi esnasında yolda yaya ya da araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
15 Ocak 2022, Cumartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Tunceli-Erzincan karayolu Cemevi mevkiinde bulunan tali yola akşam saatlerine iki kaya düştü. Kayaların düşmesi esnasında yolda yaya ya da araç bulunmaması faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Tunceli Belediyesi’ne ait iş makinesi kayaları yoldan temizleyerek, yolu yeniden trafiğe açtı.
İHA