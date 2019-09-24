Dağlardan gelen lezzet 'Kuşburnu'

C vitamini açısından en zengin besin kaynaklarından biri olan kuşburnu, yörede marmelât, reçel ve çay olarak yoğun bir şekilde tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak, güneş altında doğal bir şekilde kurutuluyor.

Doğal ortamda yetişen kuşburnular vatandaşların yoğun talebini görüyor. Çıldır’a bağlı Kenarbel köyünde toplanan kuşburnular kurutularak kışlık marmelat için hazırlanıyor. Köylülerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılan suya konuluyor.

Yaklaşık 4 saat sürüyor

Yaklaşık 2 saat kaynatılan kuşburnu kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor. Çekirdeklerinden ayıklanan kuşburnu yeniden aynı işlemle bu kez çok ince bir elekten geçirilerek içerisindeki kılçıklardan temizleniyor.

Daha sonra posası ayıklanan kuşburnu yeniden kazanda kaynatılıyor. Bu işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. Reçel kıvamına gelen kuşburnu, kaynatma işleminin ardından sıcak halde kavanozlara konularak, dinlenmeye bırakılıyor. İsteğe göre içerisine şeker de ilave edilebiliyor.

''Biraz uğraşmak gerekiyor ama sonucu çok güzel oluyor''

Kuşburnunun C vitamini deposu olduğunu dile getiren köylüler, "Yöremizde kuşburnular olmaya başladı. Eylül ayı ortası ile Ekim ayının sonuna kadar kuşburnuları topluyoruz. Daha sonra kurutulan kuşburnunun çayı olur, marmelatı ve reçeli yapılır. Bu bitki özellikle kışın kaynatılarak içildiğinde grip hastalığına çok iyi gelir. Zahmeti çok, biraz uğraşmak gerekiyor ama sonucu çok güzel oluyor" dediler.

ARDAHAN (İHA)