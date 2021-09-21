Dağra Solmaz, ünlü oyuncular Ozan Akbaba, Hande Soral ve Melis Sezen ile birlikte Kovala filmi için kamera karşısına geçti. İlk oyunculuk deneyimiyle büyük beğeni toplayan Dağra Solmaz (Rapci Stabil) aynı zamanda bu alanda ilk defa çekilen bir projenin de parçası olmuş oldu. Peki, Dağra Solmaz kimdir? Rapci Stabil adıyla bilinen Dağra Solmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Dağra Solmaz’ın biyografisi...

RAPCİ STABİL DAĞRA SOLMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rapci Stabil adıyla tanınan Dağra Solmaz, 6 Nisan 1996 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Türkmen ve babası alevi olan Dağra Solmaz (Stabil) 7 yaşındayken, düz yazılar ve şiirler yazmaya başladı. Rap müziğine olan ilgisi de o zamanlarda başladı.

2004 yılında ailesi ile birlikte Ankara’ya taşınan Dağra Solmaz, kısa süre sonra annesiyle yeniden Kuşadası’na döndü. Bu yıllarda müziğe olan aşırı ilgisi nedeniyle eğitim hayatını aksatan Rapci Stabil, lise 1. sınıfı Şehit Kaya Aldoğan Lisesi’nde okudu, daha sonra babasının yanına İstanbul’a gitti ve okuluna Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi’nde devam etmek istedi ancak orada da devam edemeyince tekrar annesinin yanına Kuşadası’na döndü ve orada eğitim hayatını noktaladı.

14-15 yaşlarındayken şarkıcı olmaya karar veren Dağra Solmaz, annesinin çeyrek altınlarını bozdurarak müzik hayatına girdi.

İlk şarkıları Halkalar, İç Mihrak, Kuşadası city olan Rapci Stabil, daha sonra kendi stüdyosunu kurdu. Kendi oturduğu evin kömürlük katında babasının desteği ile Karakale Records’u açtı ve müzik kariyerine ilk adımını atmış oldu.

KOVALA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin yeni dijital platformu EXXEN’de yayınlanan Kovala filmi, içinde yer aldığı reklamcılık sektöründen uzaklaşmak isteyen Demir ile kendi müziğini yapmak isteyen rapçi Dağra'nın yollarının kesişmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.