ABD'li genç kadın 23 yaşında dişlerini kaybettikten sonra kullanmaya başladı takma dişleri ile birlikte kendine olan güveninin eskisine göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Şimdilerde 25 yaşında olan Whitney Johnson, yaklaşık 2 yıldır kullandığı takma dişleri ile mutlu olduğunu ve artık takma dişlerin sadece yaşlı insanlar için olduğu ön yargısını yıkmak istediğini söyledi.

Geçmişte 4 yıl boyunca korkudan dolayı dişçiye gitmediğini söyleyen Johnson, sonunda cesaretini toplayıp doktora gittiğinde ise dişlerinin artık iyileştirilemeyecek kadar kötü durumda olduğunu öğrendi. Üst dişlerinin çekilmesi gerektiğini öğrenen genç kadının tek umudu takma dişler oldu.

Başlarda kendisini çok kötü ve depresif hissettiğini belirten 25 yaşındaki Johnson, zamanla takma dişlerine alıştığını ve eskisinden daha da mutlu bir hale gelerek özgüveninin tavan yaptığını belirtti.