Kariyerinizde yükselmek ya da yeni bir iş bulmak için ihtiyacınız olan şey; özgüveninizin olabildiğince yüksek olmasıdır.

Düzinelerce gelişim kitabı satın almak, kariyeriniz için tuttuğunuz yaşam koçuna servet harcamak ve tüm bunlardan yorulup vazgeçmeniz oldukça kolaydır. Ancak başarılı ve durdurulamaz olmanızı sağlayacak belli başlı taktikler var. Bu taktikler, çoğu girişimcinin bildiği ve iş hayatlarını değiştirmelerini sağladığı yöntemlerdir.

Bu listedeki taktikleri uygulamadan önce, kariyerinizde şu anki geldiğiniz noktanın farkında olmanız gerekiyor. Daha fazlasını istiyorsanız, bazı şeyleri gözden çıkarmanız da gerekiyor. Amerika'nın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, başarılı olmak için yapmanız gerekenleri sıraladı.

İşte daha başarılı olmanızı sağlayacak 20 yöntem:

Televizyonu kapatın.

Telefonunuzdan uzak durun.

Kendinize bir hedef belirleyip bunu bir yere yazın. Her gün bu hedefe ulaşmak için çalışın.

Zor zamanlarda, fiziksel, ruhsal ve mental olarak zinde kalın.

Korkmanız çok normal, ancak yine de yola devam edin.

Durmayın, yorulmayın ve pes etmeyin.

Çevrenizi akıllı, pozitif, iyimser ve hevesli insanlarla doldurun.

Her zaman yeni bir fikir için gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun.

Olaylara perspektif açıdan bakın. Küçük şeylere üzülmeyin. Hayatındaki tüm güzel şeylere şükredin.

Mükemmel olduğunuz bir veya iki şeye odaklanın ve gerisini diğerlerine devredin.

Her şeyi kovalayarak ve sonunda hiçbir şey yapmayarak dikkatinizi harcamayın.

Olanaklar değişebilir ancak siz bu gibi durumlarda kaderinize razı olamak yerine esnek olun ve adapte olmaya çalışın.

İlk önce canınızı en çok sıkan ve en kötü görünen durumu düzeltmeye çalışın. Bu sayede kafanızı toplamanız ve önünüzü görmeniz daha kolay olur.

Başarılı olmak için tüm hafta sonunuzdan feragat etmemelisiniz. Aslında herkesten daha fazla kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacınız var.

Pazar akşamları, proaktif planlar içindir. Netflix ya da futbol izlemek için değildir.

CEO'dan asistana kadar her kademeden insanlardan tavsiyeler alın.

İnsanlar konuşurken onları dinleyin.

Ne olursa olsun olumlu ve iyimser kalın.

Negatif iç konuşmalarınızdan vazgeçin. Bunları pozitif hayallerle doldurun.

Hedeflerinizin peşinden koşarken hiper odaklı ve acımasız olun.

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