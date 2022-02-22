Daha çekici olmanın bilime dayalı sırları

Fiziksel görünümün çok önemsendiği bir dünyada yaşıyoruz. Victoria's Secret modelleri, Hollywood yıldızları ve genç pop şarkıcıları sadece yeteneklerinden dolayı değil, aynı zamanda çekici görünümlerinden dolayı ön plana çıkarlar ancak çekicilik bu kadar basit bir kavram değil...

Öncelikle bilmeniz gereken şu, her insanın kendine has çekici yönleri bulunur.

Bunlar parlatmak ise size düşüyor.

Daha çekici olmanın sırlarını keşfedin.

Araştırmalar, çekici insanların daha az çekici akranlarına göre yılda yüzde 14'e kadar daha fazla kazanabileceğini göstermiştir. Bunların bir kısmı yalnızca görünüşe dayalı olsa da, çekicilik aynı zamanda kendinizi taşıma şeklinize, insanlara nasıl davrandığınıza ve ne tür insanlarla ilişki kurduğunuza da bağlıdır.

Bilim, bazı insanların diğerlerinden daha çekici görünmesinin ortak yönlerini buldular.

İşte daha çekici görünmenizi sağlayacak bazı basit hareketler

Çenenizi yukarıda tutun

2011'de yayınlanan "Yüz Çekiciliği: Evrimsel Temelli Araştırma" adlı bir incelemeye göre, çekicilik ile çene kemiği arasında önemli bir bağlantı var. Çene kemikleriniz sizi daha çekici gösterebilir. Araştırmacılar bunu, yüz yıllardan bu yana gelen genetik kodlarımıza bağlıyor. Güçlü ve belirgin çene kemikleri dayanıklılığın bir parçası olarak sizi çekici kılıyor.

Bunun dışında, PNAS tarafından 2016'da yayınlanan bir araştırmaya göre, çenesini yukarıda tutan kişiler psikolojik olarak daha iddialı ve kendinden emin görünüyorlar. Bu, gizlice özbilinçli olsalar bile işe yarıyor.

Güneş gözlüğü takmayı düşünün

Nottingham Trent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Vanessa Brown, güneş gözlüklerinin neden bu kadar harika göründüğünü belirlemek için bir çalışma tasarladı. Güneş gözlüklerinin gözleri gizlediği ve savunmasızlık duygusunu bertaraf ederek, gizemli bir hava kattığı düşünülüyor ayrıca güneş gözlükleri ayrıca gözlerinizin etrafındaki küçük anormallikleri engelleyerek yüz simetrisini de iyileştiriyor. Aynı araştırma şunu da hatırlatıyor. Ünlüler ve modellerin sıklıkla güneş gözlüğü takması nedeniyle ortaya çıkan bazı sosyal faktörlerin hesaba katılması gerekiyor.

Adrenalin seviyenizi artırın

Randevunuzda nasıl daha çekici olabileceğinizi merak ediyorsanız, daha heyecan verici bir şey düşünün.. Araştırmalar , adrenalinin doğal bir afrodizyak gibi çalıştığını gösteriyor. Bu sizi daha çekici gösterecek olan anahtar! Ve hatta garip bir şekilde sinirlerinizi sakinleştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Androjenliği düşünün

Kadınlar iri, iri yarı, erkeksi bir erkek ister, değil mi? Her zaman değil. 1983 yılında yapılan bir araştırma , erkeksi ve kadınsı niteliklerin bir karışımına sahip kişilerin çekici olarak sınıflandırılma eğiliminde olduğunu gösterdi. Çok sert görünmeye gerek yok!

Parfüm veya kolonyayı aşırıya kaçmayın

Vücut spreyi, kolonya ve parfümlerin tümü, bir kişiyi daha fazla (veya daha az) çekici kılma gücüne sahiptir ama fazlası itici olabilir ayrıca doğal ten kokusu karşısındaki insanlar olan uyumunuzun bir göstergesidir onu tamamen gizlemek yanlış bir ilişkiye neden olabilir.

Gereksiz yere gülmeyin ya da gülün

Oldukça kafa karıştırıcı bir araştırmayla sonuçlanan araştırmada , erkekler gülümseyen kadınları daha çekici olarak değerlendirirken, kadınlar gülümseyen erkekleri daha az çekici olarak değerlendirdi. British Columbia Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma , çok gülümseyen erkeklerin daha az çekici bulunduğunu gösterdi. Gülümsemenizi özel anlarda kullanın. Katılımcılar, gözle görülür şekilde duygu sergileyen erkeklerin fotoğraflarını derecelendirdi; gurur ve utanç gösteren erkekler, mutlu görünen erkeklerden daha çekici bulundu.

Yüzünüzdeki tüyleri dikkatlice inceleyin

Oxford Journal of Behavioral Ecology'de yapılan bir araştırmaya göre, bazı kadınlar sakallı bir erkeği tercih etse de, çoğunluğu tercih etmiyor . Araştırmacılar , sakallı erkeklerin sakalsız erkek kardeşlerinden daha yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu varsaymalarına rağmen, çoğu kadının sakallı erkekleri daha çekici bulmadığını buldu. Bu araştırma, yeni modayla birlikte biraz sarsılmış olabilir.

Bir gruba bağlı kalın

İnsanların bir grubun parçası olduklarında çekici olarak algılanmaları daha olasıdır. San Diego'daki California Üniversitesi'nden bir araştırma, katılımcılardan, aynı kişinin bir grup insandaki resimlerine kıyasla, tek kişilik resimlerdeki insanların çekiciliğini derecelendirmelerini istedi. Katılımcılar, insan gruplarına bakarken hem erkeklere hem de kadınlara daha yüksek puanlar verdi. Çekici insanlarla çevriliyseniz, daha çekici görüneceksiniz

Dil bilginizi geliştirin

Evet doğru. Dili kötü kullanmak çekiciliği azaltıyor. Özellikle çevrimiçi flört arenasında aktifseniz, romantik şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Bir çalışma , erkek ve kadınların büyük bir kısmınınb, yalnızca kötü dilbilgisi ve flört profillerindeki yazım hataları nedeniyle çevrimiçi talipleri reddettiklerini buldu.

Olgun bir duruş edinin

Flört dünyasında genç görünmenin bir avantaj olduğunu düşünebilirsiniz , ancak durumun her zaman böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Bir araştırma , bireylerin 30 yaşın üzerindeki ebeveynlere doğduğunda, “genç yüzlü” insanlara ilgi duyma olasılıklarının daha düşük olduğunu ve yüzleri yaşlanma belirtileri gösteren potansiyel partnerlere daha fazla ilgi duyma eğiliminde olduklarını buldu. Başka bir deyişle, seçkin bir görünüm gençliğin önüne geçer

İştah çekiciliği etkiliyor!

Bir çalışma, aç erkeklerin vücut ağırlığı daha yüksek olan kadınları daha çekici olarak algıladığını buldu. Kilolarınızla sorun yaşamak yerine eşinizi aç bırakmayı tercih edebilirsiniz.



















