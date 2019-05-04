Daha çok geceleri uçuyor! Dev kelebek şaşkına çevirdi
Çorum’un Osmancık ilçesinde el büyüklüğündeki dev kelebek, görenleri hayrete düşürdü
Osmancık’ta İstanbul-Samsun Karayolu kenarında bulunan bir pirinç fabrikasında ortaya çıkan dev kelebek işletme çalışanları tarafından görüntülendi.
El büyüklüğünde olan kelebeğin kanatlarındaki desenlerin ise kahverengi tonlarda olduğu gözlendi.
Kelebeklerin egzotik hayvan sınıfına girdiği, büyüklüğünün ise türüyle alakalı olduğu ve bu türün daha çok geceleri uçtuğu öğrenildi.
Osmancık’ta görülen dev kelebek işletme çalışanları tarafından tekrar doğaya salındı.
İHA