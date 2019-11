Daha duru ve kusursuz bir cilt için...

Amway tarafından satışa sunulan, “essentials by Artistry” kolay, hızlı ve etkin cilt bakım serisine iki çok etkili sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı ürün eklendi:veDermatolojik testlerden geçirilmişveürünleri zengin bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olan Aserola Kirazı Özü içeriyor. Akneye yatkın tüm cilt tipleri için uygun olan ürünler genç ciltlerde yaygın görülen lekeleri ve diğer cilt kusurlarının hafifletilmesinde yardımcı olduğu gibi bununla sınırlı kalmayıp ileri de oluşabilecek problemleri, kurutmadan tahriş etmeden önlemeyi hedefliyor.Akneye yatkın cilt için bu yağsız tonik içerdiği limon, salisilik asit ve aloe ile gözeneklerin içini derinlemesine temizliyor ve yağı, gözeneklerin ve kusurların görünüşünühafifletiyor. Sürekli kullanım ile cildin arıtılmasına, arındırılmasına yardım edererek ve cilt gözeneklerini temizleyerek cildin daha duru görünmesine yardım ediyor. Her gün kullşanıldığında cildinizde sivilce oluşumunu önlenmesine yardımcı olur.Parfüm içermeyen ve tahriş etmeyen jel, içerdiği cadı fındığı, salisilik asit ve yeşil çay ile cilde nüfuz ederek cildi nazikçe arıtıyor, arındırırken cildi yatıştırıyor ve sakinleştiriyor.Gelecekte oluşabilecek problemlerden korunmasına ve cildin duru görünümünün sürdürülmesine yardımcı oluyor. Her gün kullanılabilecek kadar narin olan bu ürünü ihtiyaç duyduğunuz bölgelerde kullanabilirsiniz.