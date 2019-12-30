Avustralya'nın pek çok eyaletinde aylardır devam eden yangın nedeniyle bölge halkının tahliye çalışmaları sürüyor. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Melbourne'ün doğusunda turistlerin favorisi East Gippsland bölgesinde yetkililerin tahliye emrini reddeden 30 binden fazla turist var. Bölge halkına "Burada daha fazla kalmak intihar olur" uyarısı yapılırken, tahliyeyi reddeden turistler, adeta 'hapsoldu'. Bölgede yangınların durmamasının en büyük nedeni, 'iklim krizi' nedeniyle düşmeyen sıcaklıklar ve buna bağlı uzun süreli kuraklık olarak gösteriliyor. Ormanlardaki rüzgar ise, yangının söndürülememesinde etkili olan bir başka unsur. Şimdi, turistler için 'terk etmek için çok geç' olmasından endişe ediliyor. Yangın Servisleri'nden Brenton Eden, bölgede kalanlar için tehlike seviyesinin giderek yükseldiğine işaret ediyor. BBC'de yer alan habere göre Avutralya genelindeki 100'den fazla yangın, halen kontrol altına alınamıyor.

'Havai fişek gösterisi yapılmasın'

Ülkenin en büyük dört eyaleti olan Victroria, Güney Avustralya, Yeni Güney Galler ve Tazmanya'da yangın uyarıları geçerliliğini korurken, ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de yılbaşında havai fişek gösterisi yapılmaması, bu giderlerin yangın söndürme çalışmaları için kullanılması yönünde 250 binden fazla imza toplandı.

Yollar kapanabilir

Yetkililer, Victoria eyaletinde patlak verebilecek olası bir şiddetli rüzgar dalgasında yangının öngörülenden farklı bir yöne sıçramasından endişe ediyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda eyalet, ana yolun kapanması ve bölgeye girişlerin çıkışların kapanması tehlikesiyle karşı karşıya. Eyalet acil durum yetkilisi Andrew Crisp, bölgedekileri ya pazartesi sabahı gitmeleri ya da sonrasında çok geç olabileceği uyarısında bulundu. Crisp, "Eyalet, çok kuru, ayrıca daha sıcak ve rüzgarlı olacak. Millet, şimdi gitmeniz lazım. Gitmezseniz son gelişmeleri takip etmek ve uyarıları dikkate almak zorundasınız" dedi.

Bu haberi de okudular Avustralya yangınla mücadele ederken Başbakan'dan tepki çeken hareket