Daha güçlü tırnaklar için masaya vurun

Yaşam tarzımız bazen tırnak sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Dengesiz beslenme ve alet kullanımı da tırnakların kırılmasını daha da artırıyor. Londra'daki Grace'in kurucusu Oxfordshire'dan 32 yaşındaki Kirsten Hazell, tırnaklarınızın sağlığını artırmak için en iyi ipuçlarını verdi. Görünen o ki, masaya vurmak tırnak sağlığı için epey faydalı.

Asetonla çıkarın

Ne yaparsanız yapın kalıcı jel veya parlatıcı cilalarınızı kendiniz çıkarmayın. Bunu yaptığınızda, doğal tırnağınızın üst katmanlarını da çıkarıyorsunuz, bu yüzden düzgün bir şekilde çıkarılması gerçekten önemlidir. Mağazalarda kullanılan ürünlerin aynısından satın alarak evde profesyonelce kendiniz de çıkarabilirsiniz. Ojenizi çıkarırken aseton kullanmanız yararınıza olacaktır.





Bol su için

Tırnaklarınız içtiğiniz her bardak su için size teşekkür edecektir. Eğer tırnaklarınızın soyulduğunu, kırıldığını ya da ayrıldığını fark ettiyseniz, fazla su içmiyorsunuz demektir. Vücudunuzu susuz bırakacak alkol veya kafeini fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Masaya vurun

Kirsten Hazell, tırnakların uzamasını sağlamak için ilginç bir öneri sundu. 'Tırnaklarınızı masaya vurmak, onları uzamaya teşvik ediyor' diyen Kristen, tırnaklardaki kan akışının bu sayede arttığını öne sürdü. Tırnaklara ne kadar çok kan akarsa, büyümeleri için o kadar fazla uyarılırlar. Bu, yağ ve el losyonu kullanarak tırnağa yapılan masajın başka bir versiyonudur.

Soğuk havaya dikkat

Soğuk hava tüm güzellik sorunlarına neden olur ve tırnaklarınız bağışıklık kazanmaz. İnsanlar genellikle soğuk havanın zararlarını ilk olarak saç ve ciltlerinde fark ederler. Ancak tırnaklar da soğuk ve kuru havaya tepki verir. Bu nedenle kışın tırnakların kırılması daha olasıdır.

Kütikül yağı ve el kremi sadece biraz tedavi olmakla kalmaz, tırnaklarınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Kış aylarında bu günde en az bir ila iki kez uygulanmalıdır.

Oje sürmek zararlı değil

Düzenli manikürler genel tırnak durumunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her 2 ila 4 haftada bir manikür yaptırmak idealdir. Düzenli olarak oje sürmek tırnak sağlığı için zararlı değil.

Günlük bir tırnak yağı kullanmak, cildinizin uzamasına yardımcı olabilir, çünkü ekstra bir koruma bariyeri sağlar ve beslenmiş tırnakların kırılma veya yontma olasılığı daha düşüktür. Tırnakların 'nefes alması' teorisi yanlıştır. Çünkü tırnaklar besinlerini kan dolaşımından alır.

Kaynak: DailyMail





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