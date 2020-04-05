Daha hacimli daha kıvrık kirpikler için

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün marka yüzü olduğu Flormar Precious Curl, bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre yüzde 97 beğeni alarak, “Her açıdan mükemmel” sloganı ile iddiasını ortaya koyuyor. Yeni mascara, açılı, kıl fırçası ile kirpikleri kavrıyor; daha hacimli ve daha kıvrık bir görünüm sunuyor. Formülündeki argan yağı ise kirpikleri besliyor.