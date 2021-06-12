Daha hızlı uzamaları için saçlarınızı ne sıklıkla kestirmelisiniz?
Saçlarınızı kestirmek daha hızlı uzamalarınız sağlayabilir. Özellikle yaz aylarında oldukça fazla yıpranan saçlarınız için önceden önleminizi alın. Saç tipine göre saç kesitime aralıkları var mıdır? Saçlar ne sıklıkla kestirilmeli?
12 Haziran 2021, Cumartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Saçlarınızı ne sıklıkta kestirmeniz gerektiği saçın tipine ve modeline göre değişir. Uzmanlar saçlarınızı doğru zamanda kesmenin saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayacağını belirtiyor, saçları uzun süre kesmemek onların yıpranmasına hatta küsmesine neden olabilir. Saç kestirme sıklığı saçınızın özelliklerine göre değişse de saç bakım uzmanları yaklaşık 2 ayda bir kez saçların belirli bir miktar kesilmesi gerektiğini belirtiyor. Saçlarını uzatmak isteyen kişilere bu süre çok kısa gelebilir ancak unutmayın, saçlarınızı belirli sürelerde uçlarından hafifçe aldırmak sağlıklı ve hızlı uzamalarını sağlar, evet bunu ağaç budamak gibi düşünebilirsiniz. Doğru zamanda kestiğiniz saçlar hızla size geri dönecektir.
Kısa, uzun, kıvırcık ya da ince telli saçlar için ideal kesim süreleri birbirinden farklıdır.
Boyuna göre saç kesim
- Kısa saçlar, ayda 1 ya da 2 kez kestirilebilir
- Orta uzunluktaki saçlar için bu süre 2-3 aya kadar uzayabilir
- Uzun saçlar, eğer sağlıklılarsa 6 ayda bir kesilebilir ancak saçlarınızı sağlıksız bir şekilde uzattıysanız kesim miktarını az, aralıkları daha sık tercih etmek isteyebilirsiniz
Yapısına göre saç kesimi
- Kıvırcık saçları şekillendirmek daha kolay olduğu için uzun aralıklarla kesim yapılabilir.
- Düz saç her zaman daha narindir, ve modelini hızlı kaybeder kesim aralığı 2-3 ay olmalıdır.
- Katlı kesimlerin süresi ise 2-3 aydır çünkü daha uzun sürelerde katların şekilleri bozulur.
- İnce telli saçlarda ise süre 4-6 ay arasındadır.
Saçınızın kesilmesi gerektiğini gösteren 5 ipucu
Saçlarınızı artık kestirmeniz gerektiğini size gösterecek bu ipuçları sayesinde daha sağlıklı saçlara kavuşmak için kuaföre gitmeniz gerektiğini anlayacaksınız.
- Saçlar şekil almakta zorlanmaya başladığında
- Uçları süpürge teli gibi görünmeye başladığında
- Saçlarınız kolayca karışıyor ve düğümleniyorsa
- Saçlarınızı uçları yıpranmış ve tel tel kopuyorsa
- Saçlarınız basık ve sönük duruyorsa saç kestirme zamanınız gelmiş ve geçiyor olabilir.