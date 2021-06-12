Daha hızlı uzamaları için saçlarınızı ne sıklıkla kestirmelisiniz?

Saçlarınızı ne sıklıkta kestirmeniz gerektiği saçın tipine ve modeline göre değişir. Uzmanlar saçlarınızı doğru zamanda kesmenin saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayacağını belirtiyor, saçları uzun süre kesmemek onların yıpranmasına hatta küsmesine neden olabilir. Saç kestirme sıklığı saçınızın özelliklerine göre değişse de saç bakım uzmanları yaklaşık 2 ayda bir kez saçların belirli bir miktar kesilmesi gerektiğini belirtiyor. Saçlarını uzatmak isteyen kişilere bu süre çok kısa gelebilir ancak unutmayın, saçlarınızı belirli sürelerde uçlarından hafifçe aldırmak sağlıklı ve hızlı uzamalarını sağlar, evet bunu ağaç budamak gibi düşünebilirsiniz. Doğru zamanda kestiğiniz saçlar hızla size geri dönecektir.

Kısa, uzun, kıvırcık ya da ince telli saçlar için ideal kesim süreleri birbirinden farklıdır.

Boyuna göre saç kesim

Kısa saçlar, ayda 1 ya da 2 kez kestirilebilir

Orta uzunluktaki saçlar için bu süre 2-3 aya kadar uzayabilir

Uzun saçlar, eğer sağlıklılarsa 6 ayda bir kesilebilir ancak saçlarınızı sağlıksız bir şekilde uzattıysanız kesim miktarını az, aralıkları daha sık tercih etmek isteyebilirsiniz

Yapısına göre saç kesimi

Kıvırcık saçları şekillendirmek daha kolay olduğu için uzun aralıklarla kesim yapılabilir.

Düz saç her zaman daha narindir, ve modelini hızlı kaybeder kesim aralığı 2-3 ay olmalıdır.

Katlı kesimlerin süresi ise 2-3 aydır çünkü daha uzun sürelerde katların şekilleri bozulur.

İnce telli saçlarda ise süre 4-6 ay arasındadır.

Saçınızın kesilmesi gerektiğini gösteren 5 ipucu

Saçlarınızı artık kestirmeniz gerektiğini size gösterecek bu ipuçları sayesinde daha sağlıklı saçlara kavuşmak için kuaföre gitmeniz gerektiğini anlayacaksınız.