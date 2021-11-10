Daha iyi bir doğa için eğitim programı

Program ile öğrenciler yıl boyunca tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm olmak üzere dört tema kapsamında hem okulda hem evde uygulanan projeler yapacak. Eğitim programı ile doğaya ve insan doğasına uygun biçimde birçok soruna çözüm üretilmesi hedefleniyor.