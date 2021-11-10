Daha iyi bir doğa için eğitim programı
Uğur Okulları, yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek, öğrencileri tarım, gıda, su, enerji ve geri dönüşüm konularında bilinçli yetiştirebilmek amacıyla, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı hayata geçirdi.
10 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Program ile öğrenciler yıl boyunca tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm olmak üzere dört tema kapsamında hem okulda hem evde uygulanan projeler yapacak. Eğitim programı ile doğaya ve insan doğasına uygun biçimde birçok soruna çözüm üretilmesi hedefleniyor.