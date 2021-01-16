Daha özgür olmak için eşyaların kölesi olmaktan kurtulun

Eşyaların da enerjisi vardır

Canlı veya cansız her varlığın, bulunduğu ortama yaydığı bir enerji vardır. Birim alana düşen enerji miktarı çoğaldıkça bu fazlalıklar size yüklenmeye başlar. Bu enerjinin yoğunlaşması da sizde olumsuz etki bırakır. Baş ağrısı, direnç düşüklüğü, enerji çekilmesi gibi fiziksel rahatsızlıklar hissetmeye başlarsınız.

Faydasız ve işlevi olmayan eşyaların biriktirilmesinin bir diğer adı da istifçiliktir. Öncelikle istifçilikten vazgeçmenin yollarını arayın. İhtiyacınızdan fazla eşya biriktirmenin hem yaşam hem de özgürlük alanınızı kısıtladığının farkına varın. Üstelik bu fazlalıklar zihnimizi de meşgul ediyor.

Fazlalıklar iradenizi elinizden alır

“Bir ara kullanırım” ya da “Ya lazım olursa?” diye asla bir şeyler almayın. Bir gün lazım olur diye alışveriş yapmayın. Sakladığınız eşyalar, ihtiyaç anında işe yaramaz. Fazla eşya biriktirmek hem eşyanın değerini azaltır hem de evinize yük olur.

Fazlalıklar iradenizi elinizden alır, sizi takıntılı biri haline getirir. Ne istediğini bilmeyen, seçim yapmakta zorlanan, kalabalıklaşan ve kalabalıklaştıkça yalnızlaşan şaşkın bir insana dönüşürsünüz. “Azı karar, çoğu zarar” dedikleri şey tam da bu!

Paylaşmak özgürleşmektir

Eşyalarınızı sonsuza kadar yaşayacakmışçasına sahiplenmeyin. Paylaşmak özgürleşmektir. Az, her zaman çoktur. Fazlalıkları at, sil, paylaş, azalt ve rahatla. Duygusal bağ kurduğunuz eşyaları hayatınızda tutmak, sizi geliştiren anları amacından saptırır ve sizi geçmişe sabitler. Geçmişe dönüp bakmak, sahip olduğunuz değerlerin farkında olmak ve öğrendiklerinizi hatırlamak için iyi bir eğilim olsa da bu durumu çok sık ve yoğun olarak yaşamak geçmişte takılıp kalmanıza neden olur.

Hakimiyet sizde olsun

Fiziksel anlamdaki kargaşa ve dağınıklık ayna etkisi nedeniyle zihinde de aynı durumları yaratır. Bilimsel araştırmalar, eşyalarla doldurulmuş alanların ilgi dağınıklığı ve stres yarattığını gösteriyor. Eşyalarınızı düzenlemek ve işlevsiz olanları hayatınızdan çıkarmak, size hayatınız üzerinde kaybettiğiniz hakimiyeti geri verir.

Hayatınızdan çıkması gereken ve kalması gereken objelere karar verirken bir yandan da hayatınızın tamamını önem sırasına koymuş olursunuz. Sadece sevdiğiniz ve işlevsel olan eşyalarınızı hayatınızda tutmaya başladığınızda hayatınız değişecek.

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