Daha özgür olmak için eşyaların kölesi olmaktan kurtulun
Elindeki hiçbir şeyle yetinmeyip evimizi, ihtiyacımız olmayan eşyalarla tıka basa doldurur olduk. Yeni yıla daha mutlu, huzurlu ve ferah bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? İşe, evinizde bulunan işlevsel olmayan eşyalarla yollarınızı ayırmakla başlayın. Eşyayı elinize alın ve kendinize, “Bu bana keyif veriyor mu?” diye sorun. Veriyorsa saklayın, vermiyorsa “Güle güle” deyip yollarınızı ayırın. Sizin için artık değeri olmayan bu eşyalar, bırakın başkalarını mutlu etsin. Bu fikir aklınıza yattıysa, Netflix’te yayınlanan ‘The Minimalists’i mutlaka izleyin. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
16 Ocak 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eşyaların da enerjisi vardır
Canlı veya cansız her varlığın, bulunduğu ortama yaydığı bir enerji vardır. Birim alana düşen enerji miktarı çoğaldıkça bu fazlalıklar size yüklenmeye başlar. Bu enerjinin yoğunlaşması da sizde olumsuz etki bırakır. Baş ağrısı, direnç düşüklüğü, enerji çekilmesi gibi fiziksel rahatsızlıklar hissetmeye başlarsınız.
Faydasız ve işlevi olmayan eşyaların biriktirilmesinin bir diğer adı da istifçiliktir. Öncelikle istifçilikten vazgeçmenin yollarını arayın. İhtiyacınızdan fazla eşya biriktirmenin hem yaşam hem de özgürlük alanınızı kısıtladığının farkına varın. Üstelik bu fazlalıklar zihnimizi de meşgul ediyor.
Fazlalıklar iradenizi elinizden alır
“Bir ara kullanırım” ya da “Ya lazım olursa?” diye asla bir şeyler almayın. Bir gün lazım olur diye alışveriş yapmayın. Sakladığınız eşyalar, ihtiyaç anında işe yaramaz. Fazla eşya biriktirmek hem eşyanın değerini azaltır hem de evinize yük olur.
Fazlalıklar iradenizi elinizden alır, sizi takıntılı biri haline getirir. Ne istediğini bilmeyen, seçim yapmakta zorlanan, kalabalıklaşan ve kalabalıklaştıkça yalnızlaşan şaşkın bir insana dönüşürsünüz. “Azı karar, çoğu zarar” dedikleri şey tam da bu!
Paylaşmak özgürleşmektir
Eşyalarınızı sonsuza kadar yaşayacakmışçasına sahiplenmeyin. Paylaşmak özgürleşmektir. Az, her zaman çoktur. Fazlalıkları at, sil, paylaş, azalt ve rahatla. Duygusal bağ kurduğunuz eşyaları hayatınızda tutmak, sizi geliştiren anları amacından saptırır ve sizi geçmişe sabitler. Geçmişe dönüp bakmak, sahip olduğunuz değerlerin farkında olmak ve öğrendiklerinizi hatırlamak için iyi bir eğilim olsa da bu durumu çok sık ve yoğun olarak yaşamak geçmişte takılıp kalmanıza neden olur.
Hakimiyet sizde olsun
Fiziksel anlamdaki kargaşa ve dağınıklık ayna etkisi nedeniyle zihinde de aynı durumları yaratır. Bilimsel araştırmalar, eşyalarla doldurulmuş alanların ilgi dağınıklığı ve stres yarattığını gösteriyor. Eşyalarınızı düzenlemek ve işlevsiz olanları hayatınızdan çıkarmak, size hayatınız üzerinde kaybettiğiniz hakimiyeti geri verir.
Hayatınızdan çıkması gereken ve kalması gereken objelere karar verirken bir yandan da hayatınızın tamamını önem sırasına koymuş olursunuz. Sadece sevdiğiniz ve işlevsel olan eşyalarınızı hayatınızda tutmaya başladığınızda hayatınız değişecek.
Gereksiz alışveriş yapmaktan kurtulmanın yolları
- Markalardan gelen e-postalara olan aboneliğinizi iptal edin. Alışveriş için en çok kullandığınız web siteleri engelleyin. Arkadaşlarınızla alışveriş merkezinde değil parkta buluşun.
- Alışverişe çıktığınızda yanınıza sadece ihtiyaçlarınıza yetecek kadar nakit para alın. Kredi kartlarınızı ve banka kartlarınızı ise evde bırakın.
- Alacağınız ürünlerin bir listesini yapmak ve bu listeye bağımlı kalmak gereksiz alışveriş alışkanlığından kurtulmanın etkili yollarından biri. “Aa bu gömlek indirime girmiş”, “Ah! Bu rujun tonu çok güzelmiş” demeden, sadece alacaklarınıza sadık kalmaya çalışın.
- Alışveriş sırasında bağımlılığınızı bilen birinin yanınızda olması, gereksiz harcamalar yapmanızı önleyebilir. Her satın almak istediğiniz şey hakkında yanınızdaki arkadaşınızın fikrini almak, bu isteğin ihtiyaçtan mı yoksa bağımlılıktan mı geldiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
- Alışveriş bağımlılığının altında yatan en önemli duygu mutsuzluğu giderme isteğidir. Bu nedenle, kendinizi mutlu hissedebileceğiniz aktivite ve hobilere yönelerek alışverişe olan isteğinizi daha sağlıklı alışkanlıklara dönüştürebilirsiniz.
- Moraliniz bozuk olduğunda veya kendinizi mutsuz hissettiğinizde alışverişe çıkmamak en iyisi. Böylece modunuzu yükseltmek için kendinizi alışverişe vermemiş olursunuz.
- Her türlü yolu denemenize rağmen yine de alışveriş bağımlılığından kurtulamadığınızı düşünüyorsanız, psikolojik yardım almanın vakti gelmiş demektir. Alanında uzman bir psikologla görüşerek bağımlılığınızın altındaki nedenleri bulabilir ve bu sorundan kurtulabilirsiniz.