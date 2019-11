Daha renkli ve daha lezzetli sofralar!

90 yılı aşkın tecrübesiyle geleneklerine bağlılığı ve el yapımı kalite taahhüdü bugün de devam eden Le Creuset, piyasadaki en hafif döküm demir tencere markası olması ile fark yaratıyor. Dökümün ustası Le Creuset’in döküm demir tencereleri optimum pişirme özellikleri, ısıyı muhafaza etme kabiliyeti ve sunduğu farklı pişirme tekniği alternatifleri ile dikkat çekiyor.Ömür boyu kullanım garantisiyle günümüzde adeta bir kült haline gelen Le Creuset döküm demir tencereleri, gözeneksiz iç kaplaması ve pürüzsüz dış yüzeyi ile rakiplerinden farklılaşarak, pişirme ve temizleme anında da kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.İndüksiyon ve fırın dahil tüm ocaklar tiplerinde kullanabilen Le Creuset döküm demir tencereleri, kenarlarından ve kapağına kadar eşit şekilde dağılan ısı sayesinde pişirme işlemini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Döküm demirin materyali gereği sıcaklığı uzun süre hapseden Le Creuset döküm tencereleri pişirme işlemini düşük ısıda enerji tasarrufu sağlayarak tamamlıyor. Geleneği, yüksek kaliteyi ve eşsiz yemek pişirme zevkini birleştiren döküm demir tencereler, büyük kulpları sayesinde güvenli taşıma sağlayarak, hayatınızı kolaylaştırıyor.Le Creuset döküm tencereler, koku ve tat emmediği için tencereniz içinde bulunan malzemelerin kendi tatları ile piştiğine emin olabilir, yemeğinizi gönül rahatlığı ile servis edebilirsiniz.Le Creuset’in döküm demir 31 cm oval tenceresi ile yapabileceğiniz “Fransız Usulü Et Sote Tarifi” için bir sonraki sayfayı incelemeyi unutmayın. Siz de sevdiklerinizi, kendi hazırladığınız yemeklerle şımartmanın mutluluğunu yaşayın!8 Kişi için malzemeler31 cm oval döküm demir tencere için uygun tarif3- 4 YK sıvı yağ280 g pastırma1,5 kg büyük parçalar halinde kesilmiş yağsız haşlamalık et750 ml oda sıcaklığında kırmızı şarap3 diş ince kıyılmış sarımsak2 YK domates salçası250 ml sıcak, koyu et suyu2 orta boy havuç1 baharat demeti (taze maydanoz, biberiye ve 2 defne yaprağı)3 YK taze kıyılmış maydanoz, servis içinTuz ve öğütülmüş karabiberKaramelize arpacık soğanlar ve mantarlar için:60 g tereyağı400 g arpacık soğan400 g küçük mantarBörmaniye için:45 g yumuşak tereyağı2 YK buğday unu3 YK sıvı yağı döküm demir tencerede orta ateşte ısıtın. Pastırmayı ilave edin ve hafif kızartın. Bir kepçeyle pastırmayı alın (yağı döküm tencerede bırakın) ve kenara koyun. Eti parça parça ilave edin ve çıtır çıtır kızartın. Pastırmayı ve tüm eti tekrar döküm tencereye alın ve şarabı ilave edin. Sarımsağı, domates salçasını, et suyunu, havucu, baharat demetini ve karabiberi ekleyin. Malzemeleri orta ateşte pişirin. Tencerenin içindekiler kaynamaya başladığında, altını kısın ve kapağını kapatarak 2 saat kısık ateşte pişirin. Dana eti pişmeden yarım saat önce arpacık soğanları karamelize edin. Bunun için 30 g tereyağını bir tavada kısık ateşte eritin. Arpacık soğanları ilave edin ve 10-15 dakika altın sarısı olana kadar karamelize edin. Bu işlem biraz sabır gerektirir ancak yavaş karamelize etmek yemeğe yoğun bir lezzet katar. Delikli kepçeyle bir tabağa alın. Kalan 30 g tereyağını bir tavada eritin, mantarları ilave edin ve kahverengi olana kadar pişirin. 2 saat geçtikten sonra kapağı dikkatlice döküm tencereden alın ve baharat demetini çıkarın. Börmaniye için tereyağını ve unu bir kaba koyun. Küçük miktarda yemeğe ekleyin ve her defasında karıştırın. Karamelize arpacık soğanları ve mantarları ilave edin. 10- 15 dakika kaynatın ve koyulaşmasını bekleyin. Son olarak yemeği tekrar iyice karıştırın ve tadını kontrol edin. Servisten önce yemeğin üzerine maydanoz serpin. Bu yemeğe patates püresi veya taze baget ekmeği mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Afiyet olsun!