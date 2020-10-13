Dahi gençleri sigorta sektörüne kazandıracak

Programı, genç yeteneklere fırsat sunmak ve sektör için nitelikli iş gücünün yetişmesine vesile olmak için başlattıklarını açıklayan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Özgür Bülent Koç, “Sektördeki dijital dönüşümün parçası olmak isteyen arkadaşlarımızı bulmak için SBM Dahi Genç Yetenek Programı’nı başlattık. Bu proje ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Geleceğin yöneticileri aranıyor

Dahi Genç Yetenek Programı; yeni nesil dijital yetenekleri keşfeden, akademik bilgileri uygulamada deneyimleme fırsatı sunan, sektör profesyonelleri ile birlikte çalışma olanağı veren, sektörün ihtiyaç duyduğu tecrübeli mezunların yetişmesini sağlayan bir program. Programın startı sene başında verildi. “Bugünün dâhileri yarının dünyasına yön veriyor. Milyonların hayatını etkilemeye var mısın?” denilerek yapılan duyurular sonrasında başvurular kabul edildi. Sigorta Bilgi Merkezi’nin 2003 yılında sigorta sektörünün bütün dijital alt yapısını tek bir merkezde toplamak amacıyla kurulduğunu belirten Koç, şöyle devam etti: “Bu kurumun daha ileriye taşınması için çok uzun süredir yatırımlar yapıyoruz. Sürekli projeler geliştirilerek sigorta sektörünün daha dijital, daha fazla güvenilir hale getirilmesine çalışılıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin temel amacı sigorta sektörü ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dijital entegrasyonun sağlamak ve data güvenirliğini tesis etmek. Özellikle son yıllarda dijital dönüşüm ve teknolojik alt yapıya yönelik 100’ün üzerinde proje gerçekleştirerek sigorta sektörüne katma değerli hizmet üretmeye çalışıyoruz. Sektördeki dijital dönüşümün parçası olmak isteyen arkadaşlarımızı bulmak için SBM Dahi Genç Yetenek Programı’nı başlattık. Bu proje ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Birçok üniversiteden çok sayıda başvuru aldık

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, özellikle yazılım ürün geliştirme, veri analitiği ve iş zekâsı konularında kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilerin sigorta sektörü için birbirinden değerli projeleri yerinde deneyimleme fırsatı yakalayacağını açıkladı. SBM Dahi Genç Yetenek Programı’na birçok üniversiteden çok sayıda başvuru aldıklarını açıklayan Hakseven, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Başvuran öğrencilerimiz İngilizce ve genel yetenek sınavlarını geçerek mülakat sürecine dâhil oldu. Pandemi dolayısıyla online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen mülakatlarda ben ve diğer yönetici arkadaşlarımız adaylarımızı değerlendirdik. Bu deneyim sadece onlar için değil, bizim için de yeni nesli daha yakından tanımak için iyi bir fırsat oldu.”