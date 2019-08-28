Daireden gelen kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

Onur Mahallesi 7334/3 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında oturan Müjgan Güdüloğlu’ndan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları, polisi aradı. Adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri dairenin banyosunda Güdüloğlu’nun cansız bedenini buldu.

Şüpheli ölüm üzerine evde Olay Yeri İnceleme ile Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

BİR SÜREDİR HABER ALAMIYORLARDI

Polisin ifadelerine başvurduğu komşuları, Güdüloğlu’nu en son cuma günü öğle saatlerinde dairesine girerken gördüklerini, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Güdüloğlu’nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA