Türkiye 'Dalgakıran' operasyonunun son şüphelisiydi! Yakalandı...

'Dalgakıran' operasyonunun son şüphelisiydi! Yakalandı...

Türkiye

'Dalgakıran' operasyonunun son şüphelisiydi! Yakalandı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarmanın 'dur' ikazına uymayıp, otomobiliyle jandarma aracı ile bir otomobile çarparak kaçan şüpheli Özgür K. ekiplerin takibiyle yakalandı. Özgür K.'nin, daha önce 62 şüphelinin tutuklandığı 'Dalgakıran' operasyonunun aranan son şüphelisi olduğu belirlendi.

06 Nisan 2021, Salı 14:02 Son Güncelleme:
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Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli Özgür K.'nin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen 22 Ocak'ta Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 'Dalgakıran' operasyonunun aranan son firarisi olduğu belirlendi.


JANDARMA ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Jandarma tarafından önceki gece düzenlenen operasyon da 'dur' ihtarına uymayan Özgür K., otomobiliyle kaçmaya başladı. Kovalama sırasında jandarma hizmet aracı ve bir vatandaşın otomobiline çarparak kaçan Özgür K., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yaklaşık 1 saat süren ve filmleri aratmayan takip sonucunda yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 9 gram skunk, hassas terazi, 9 mm çapında 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 2 bin 775 lira ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan Özgür K. hakkında ayrıca 'trafik güvenliği tehlikeye sokma', 'kamu malına zarar verme, 'uyuşturucu etkisinde araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçlarından adli ve idari işlem yapıldı. Jandarmada kimlik beyanında bulunmayan ve susma hakkını kullanan şüpheli Özgür K.'nin kimliği alınan parmak izinden tespit edildi. Özgür K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Özgür K., sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

DALGAKIRAN OPERASYONUNDA 62 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Alanya ve Manavgat ilçelerinde, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği 'Dalgakıran' adı verilen uyuşturucu operasyonunda daha önce 62 şüpheli tutuklanmıştı. Özgür K. ile tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

Mithat ABAKAN/DHA

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