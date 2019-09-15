Dalgalar arasında can pazarı

Zonguldak'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

15 Eylül 2019, Pazar 23:04
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Dalgalar arasında can pazarı

Olay, Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın kötü olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK (İHA)

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