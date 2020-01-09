Kanat görünümlü dalgalı saç yapmanın ilk kuralı, katlı bir saç kesiminizin olmasıdır. Buna kahküller de dahil. Dalgalı saç modeli yapmak için önce saç tipinize uygun bir şampuanla saçınızı yıkayıp, ardından saç kremi uygulamalısınız. Saçınızı kısmen havluyla kurulayın, böylece kesmeniz daha kolay olacaktır. Saçınızı tarayın ve karışan yerleri açın. Daha sonra başınızı yere eğin ve saçınızı tersten de tarayın. Başınız yere bakıyorken saçınızı düz bir şekilde kesin. Bu saçınızda katmanlar yaratacaktır. En kısa katman alnınıza en yakın olan katman olacaktır ve diğer katmanlar iki ila üç kat daha uzun olacaktır. Saçınızı kestikten sonra, üst katlar kulaklarınızın hemen üstüne düşer. Saçınızın önünü ve arkasını kontrol etmek için aynaya bakın. Kontrol etmek için iki ayrı aynadan yardım alabilirsiniz.

Katlı saç nasıl dalgalandırılır?

Saçınızı şampuan ve saç kremi ile iyice yıkayın. Hala nemliyken saçınıza hacim kazandırıcı ürün uygulayın.

Saçınızın uçlarını etrafında döndürmek için büyük, yuvarlak bir fırça kullanarak saçınızı kurutun. Saçınızı bükerek fön makinesi ile senkronize şekilde aşağı doğru fönleyin. Saç stilinizin sabit kalması için saç spreyi uygulayın.







