Türkiye Dalgın anne bebeğini arabada unuttu! Son anda uyardılar...

Dalgın anne bebeğini arabada unuttu! Son anda uyardılar...

Türkiye

Dalgın anne bebeğini arabada unuttu! Son anda uyardılar...

İstanbul'da bir anne, dükkanın önündeki malzemelere bakarken bebeğini arabasında unuttu. Bebek arabası caddeden geçen araçlara doğru ilerlerken, vatandaşların dikkati sayesinde kadın son anda arabayı yakaladı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Aralık 2021, Pazar 09:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana gelen olayda bebeği ile alışverişe çıkan anne, bir dükkan önündeki malzemelere bakmak için bebeğinin içinde olduğu arabayı bıraktı.

Bu sırada bebek arabası aniden caddeden geçen araçlara doğru hareket etti. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda kaldırımdan geçmekte olan birkaç vatandaş, anneyi uyardı. Anne, son anda hamle yaparak bebek arabasını durdurdu. Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


KOŞARAK KADINI UYARMASA BEBEK DÜŞEBİLİRDİ

Olayla ilgili konuşan Ferhat Uzun, “Burada bebek arabalı bir kadın vardı. Malzeme baktığı sırada bir an için cebinden para çıkarmaya çalıştı. Birdenbire bebek arabası hareket etti ve birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi. Buradan sürekli arabalar geçiyor. Bu tür konularda duyarlı olsak iyi olur” dedi.

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