Dali ve Edison’ın yaratıcılık uykusu gerçek çıktı

Bilimsel dergi “Science Advances”ta yayımlanan araştırmada, Oudiette ve ekibi, “N1” diye adlandırılan ve kişinin derin uykuya dalmasından önce yalnızca birkaç dakika süren bu evrenin yaratıcılığını 103 katılımcı üzerinde test etti. Bir grupta uyku tekniği denenirken, diğer gruptan uyumamaları istendi. Daha sonra iki gruba da gizli bir çözüm tekniği bulunan matematik problemleri yöneltildi. Bunun sonucunda, uykuya dalan grup, uyumayanlardan daha fazla sayıda matematik problemini çözdü. N1 aşamasında en az 15 saniye geçiren katılımcıların gizli tekniği keşfetme ihtimalinin yüzde 83'e çıktığı belirlendi. Uyanık olanlarda bu oran yüzde 30'da kaldı. Böylece, derin uykuya dalmadan önce uyanmanın "yaratıcılık noktası" olduğu doğrulanmış oldu.