Dallas Cowboys yayınladığı basın bülteninde, kendi stadları olan AT&T Stadyumu'nda ilk 5G özellikli stadyum iddiasını ortaya koydu. 8 Eylül Pazar günü New York Giants'la oynadıkları maçta ilk defa taraftarlarına sundukları yeni teknoloji beğeni topladı.

Taraftarlar tarafından büyük ilgi gören 'akıllı selfie' sistemi sayesinde Cowboys taraftarları, akıllı ekrandan istedikleri oyuncuları seçip onlarla sanal selfie çektirdi. Ayrıca oyunculardan Dak Prescott ve Ezekial Elliott'un 36 metrelik dev görübtüleri de 'Hype up Chants' adıyla stadyumun tepesine yansıtılabiliyor.

Yeni sistemin sağladığı eğlencelerden bir diğeri de 'sanal futbol oyunu'. Bu oyunda taraftarlar, savunma yapan sanal robotlardan kaçıp sayı yapmaya çalışacak.

NFL'in ortağı olan ve kablosuz hizmetler sunan telekomünikasyon şirketi Verizon şirketinin öncülük ettiği 5G uyumlu stadyum projesi, yakında ABD'nin birçok bölgesindeki stadyumlarda görülebilecek. Şimdilik 13 NFL takımının stadyumunda hizmet verecek olan sistemin yavaş yavaş tüm dünyaya yayılması bekleniyor.







