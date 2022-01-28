1978-1991 yılları arasında ekrana gelen 'Dallas' dizisinde 'Bobby Ewing' karakterini canlandıran oyuncu Patrick Duffy (72) ile yine bir dönemin ünlü dizilerinden 'Matlock'ın yanı sıra 'Happy Days' ile adını duyuran Linda Purl (66) ummadıkları bir anda başlayan birlikteliklerini konuk oldukları 'This Morning' programında anlattı.

HER ŞEY İNTERNETTE BAŞLADI

Facebook'tan tanışan Duffy ile Purl, kısa süreli sohbetlerinin ardından özel yazışmalara oradan da internet üzerinden görüntülü görüşmelere uzandığını ifade etti.

'COVID ROMANTİZMİ'

Patrick Duffy "Bu bir Covid romantizmi. Dört ay boyunca aynı odada oturmadık ama birbirimizle her gün konuştuk" dedi. Duffy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki aydan uzun bir süre birbirimize mesaj yazmayı sürdürdük. Her akşam iki ya da üç saat boyunca Zoom üzerinden görüntülü görüştük. Sonra arabama atladım ve tam 23 saat boyunca direksiyon salladım. Sonunda onun evinin kapısındaydım ve bir daha ayrılmadık."

'BÖYLE BİR İLİŞKİ PANDEMİ ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞMEZDİ'

Linda Purl ise böyle bir ilişkinin pandemi öncesinde başlamasının mümkün olmayacağını ifade etti. Purl, "Çünkü pandemi öncesi normal hayatlarımızda, günde iki ya da üç saat boyunca internet üzerinden görüntülü görüşme yapamazdık" dedi.

'BEN AŞK ARAMIYORDUM, O BENİ BULDU'

Linda Purl, Patrick Duffy ile yaşadığı bu durumu "Dünyadaki en güzel şey." diye tanımladı. Duffy ise "Ben aşkı aramıyordum, o gelip beni buldu" sözleriyle özetledi.

ÖPMEK İÇİN İZİN İSTEMİŞ

Linda Purl ile saatlerce mesajlaştıklarını, görüntülü görüşmeler yaptıklarını anlatan Duffy, "Böyle yaparak birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz." diye konuştu. Çift, pandemi kısıtlamaları gevşetilince de ilk fırsatta birbirleriyle gerçek hayatta tanışma kararı almış. Patrick Duffy, Linda Purl ile gerçek hayatta bir araya geldiğinde de onu öpmek için izin istemiş.

'AŞKA İHTİYACIM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Duffy için Purl ile yaşadığı bu aşk, kendisi için tamamen sürpriz oldu. Patrick Duffy, eşinin ölümünden sonra bir daha aşık olabileceğini düşünmediğini tekrarladı. Ünlü oyuncu sonra da "Bunun gerçek olabileceğini bir dakika bile düşünmedim. Böyle hissedeceğim asla aklıma gelmedi. Şimdi inanılmayacak kadar mutlu bir ilişkinin içindeyim" ifadelerini kullandı.

Purl ve Duffy, 2020 yılının Temmuz ayından bu yana romantik ilişkilerini sürdürüyorlar. Oyuncu Linda Purl ise dört evlilik gerçekleştirmişti. Purl, sadece ikinci birlikteliğinden bir tane çocuk sahibi oldu.