Yıldız çiçeği adıyla bilinen dalya çiçeği, yaz aylarında birbirinden güzel renkleriyle çiçek açıyor. Peki, dalya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Dalya çiçeği hikayesi nedir? Dalya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

DALYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Dalya çiçeğinin bakımı genelde ilkbahar ve yaz aylarında yapılır. Boyu 30 santimetreye kadar ulaşınca tomurcuk vermiş bile olsa uçlarının koparılması gerekir. Bu şekilde daha fazla budak verebilir. Bu da tabii ki daha fazla çiçek açmasına sebep olur. Eğer büyük dalya çiçekleri istiyorsanız birkaç dal ucunda tomurcuk bırakabilirsiniz. Bir de çiçeğiniz solduğunda bir daha çiçeklenmesi için kesinlikle kesmeniz gerekiyor.

Suyu kolay süzebilen ve asitli topraklar dalya çiçeği için gayet idealdir. Böyle bir imkanınız yoksa veya bahçenizde yetiştirecekseniz toprağa biraz perlit koyarak veya toprağı kestane toprağı ile karıştırarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu şekilde daha havadar ve asitli bir toprak elde etmiş olursunuz.

DALYA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dalya çiçekleri yumru şeklinde bitkilerdir. Boyutları 30- 40 cm arasındadır. Birçok çeşidi vardır ve çeşidine göre renk, boyut ve şekilleri de değişiktir. Çeşitleri itibariyle 11 sınıfa ayrılırlar. Genelde yağışlı ve rüzgarlı havayı severler. Yağışlı geçen mevsimlerde hızlı büyürler. Meksika’da fazla sıcak ve kurak geçen mevsimlerde solarlar. Ülkemizde de genelde kışın kurumaya meyillidirler. Kışın toprağın altında olan kısımların soğuğa dayanıklılığı çok azdır. Belli bir dereceye kadar sorun yaratmaz fakat -12 derece soğukları yaşayan bir yerde yetiştiriyorsanız üstlerini yaprak, gübre ve toprak karışımları gibi ürünlerle kapatabilirsiniz. Toprağının da hafif nemli olması gerekir. Bu onları ilkbahara kadar koruyacaktır. Havalar ısınınca üstlerindeki ürünleri kaldırabilirsiniz. Havanın sıcaklığı ile birlikte tekrar kendine gelecek ve büyümeye başlayacaktır.



