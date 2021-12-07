Türkiye Damada pompalı tüfek taktılar! Gelininin suratı düştü, salon alkışladı

Damada pompalı tüfek taktılar! Gelininin suratı düştü, salon alkışladı

Türkiye

Damada pompalı tüfek taktılar! Gelininin suratı düştü, salon alkışladı

Beylikdüzü'nde bir düğünde damadın arkadaşları takı töreni sırasında damada 'pompalı tüfek' taktı. Takı sonrası gelinin suratı düşerken salonda ise büyük alkış koptu.

07 Aralık 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.



Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

İHA

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