Damadını öldürmeyi planlayan baba kameraya yakalanmış

Ömer Koç/ POSTA ÖZEL

Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G. düğüne izin vermeyeceğini söyledi.

Kavga büyüyünce genç çift Kahramanmaraş’a kaçtı. Bir süre sonra arabulucular devreye girdi. Mehmet G. “Tamam, düğüne izin vereceğim ama kına gecesi bizim evimizde yapılacak, kızım evden gelinlikle çıkacak” dedi.

Oynarken boğazından bıçakladı

Bu söz üzerine Gaziantep’e dönen Eser ve Damla Efsane, 20 Eylül’de baba evinin önündeki sokakta düzenlenen kına gecesine katıldı. Halayların çekildiği gecede Mehmet G. de damadıyla sık sık fotoğraf çektirdi.

Mehmet G., gecenin sonuna doğru kızıyla çiftetelli oynayan damadının arkasından yanaştı ve beline sakladığı bıçakla boğazını kesti.

Oğlu ve bir akrabası da, oğlunun boğazının kesildiğini görüp müdahale etmeye çalışan anne Meryem Fidan’ı dört yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

'İbret olsun diye'

Saldırganlar, halay çeken davetlilerin üzerine de biber gazı sıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla’nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Mehmet G. ifadesinde “Damadımı herkese ibret olması için kına gecesinde öldürdüm. Onu öldürmekte kullandığım bıçağı da bir hafta öncesinden taşımaya başlamıştım” dedi. Ölümden dönen anne Meryem Fidan “Gözlerim kör olsaydı da oğlumun boğazının kesildiğini görmeseydim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.