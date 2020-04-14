Damadının ardından iş insanı Küçüker de corona virüse yenildi
Denizli'de tekstil sanayisini önemli isimlerinden Besalet Küçüker, corona virüse yenik düştü. İş insanının damadı da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
14 Nisan 2020, Salı 15:19 Son Güncelleme:
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Denizli iş dünyasının duayen isimlerinden, Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede corona virüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi.
Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.
Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da corona virüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
DHA