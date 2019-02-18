Damadının kızıyla ilgili sözlerine sinirlenince dehşet saçtı!

Olay, bu sabah Konya'daki Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’nda şoför olarak çalışan Mustafa A.’nın yanına kızıyla 8 gün sonra boşanma davaları olan damadı Mehmet Koyuncu geldi. İkili konuşmak için mutfak kısmına geçti.

KIZIYLA İLGİLİ SÖZLERE SİNİRLENDİ

Mehmet Koyuncu’nun kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Mustafa A., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla damadına 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Koyuncu, kollarından ve başından yaralandı.

İtfaiye personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Koyuncu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Koyuncu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SÜREKLİ TEHDİT MESAJLARI ATIYORDU'

Şüpheli Mustafa A. ise polis tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Mustafa A. polisteki ilk ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile 8 gün sonra boşanma davaları var. Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi.

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)