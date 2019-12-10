Damarları tıkayan besinler

Damarlar tıkalı olduğunda kalbiniz vücudunuzun diğer bölgelerine kan taşıyamaz. Bu durum kalp hastalıklarını da beraberinde getirir. Kalp damar sağlığınızı koruyabilmek için beslenmenizde birtakım değişikliklere gitmeniz gerekebilir.

Et

Et doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek bir yiyecektir. Bu nedenden dolayı haftada 2 veya daha fazla miktarda tüketilen yağlı kırmızı et, damarlarınızın tıkanmasına neden olabilir.

Yumurta

Yumurtanın sarısı damarları tıkayan lipoproteinlerden bol miktarda içerir.

Bir yumurtada 5 gram yağ, 186 mg kolesterol (tavsiye edilen miktarın yarısından fazlası demektir). bulunur.

Tavuk derisi

Tavuğun veya hindinin derisi olabilir. İkisi de damarların duvarlarındaki yağ birikimine katkı sağlarlar.

Örneğin, tavuğun kanadı genellikle derisi soyulmadan kızartılır. Zararsız görünse de derideki kalori ve lipoprotein miktarı yüksektir.

Yalnızca bir adet kızarmış tavuk kanadında 10 gram yağ ve 160 kalori bulunur.

Trans yağ

Her gün yediğimiz yiyeceklerin çoğunda trans yağlar veya kısmen hidrojenlenmiş esas yağ asitleri bulunur. Damar tıkanıklığının ana nedenlerinin başında gelirler.

Genellikle işlemden geçirilmiş yiyeceklerde, margarinde, fırından çıkmış ürünlerde ve donmuş gıdalarda bulunurlar.





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