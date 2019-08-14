Damat adayı Uğur Doğan kimdir?

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia ediliyor. Instagram hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" paylaşımı yapan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan damat adayının bilgileri de bu acı haber sonrası araştırılmaya başlandı.

UĞUR DOĞAN KİMDİR?

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan 25 yaşında... Damat adayı Uğur Doğan, Naz Mila ile kısa süre ilişki yaşamıştı.