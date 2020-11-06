Yemek Beş çayı için: Damat boğdu kurabiye tarifi

Beş çayı için: Damat boğdu kurabiye tarifi

Yemek

Beş çayı için: Damat boğdu kurabiye tarifi

Bol nişastalı kurabiye sevenlerin asla vazgeçemeyeceği damat boğdu kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için damat boğdu kurabiye tarifi arıyor ya da damat boğdu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Damat boğdu kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

06 Kasım 2020, Cuma 12:32 Son Güncelleme:
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Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye arıyorsanız damat boğdu kurabiye tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için damat boğdu kurabiye tarifi arıyor ya da damat boğdu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Damat boğdu kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Damat boğdu kurabiye tarifi

Damat boğdu kurabiye malzemeleri

  • 250 gram tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı mısır nişastası
  • 1 paket hamur kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Damat boğdu kurabiye yapılışı

Kurabiye malzemelerini geniş bir kabın içerisine alın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Ele yapışmayacak bir kurabiye hamuru olacak. Hamurumuzu ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp yuvarlayarak top şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz 165 derece fırında pişirin. Üzeri hafif pembeleşince fırından alın.

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