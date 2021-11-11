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Damat bohçası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Damat bohçası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler damat bohçası tarifi yarak haftanın kazananını belirleyecek. Ekran başında izleyen seyirciler ise damat bohçası tarifi araştırıyor. Peki, damat bohçası nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz damat bohçası tarifi, yapılışı, hazırlanışı gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Kasım 2021, Perşembe 13:07 Son Güncelleme:
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Farklı tatlı tarifi arayanlar için damat bohçası tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, damat bohçası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız damat bohçası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

DAMAT BOHÇASI TARİFİ

Damat bohçası malzemeler

  • 1 yumurta
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 su bardağı un

Arası için:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 çay bardağı süt.

Üzeri için;

  • Pasta süsü

DAMAT BOHÇASI YAPILIŞI

Krem şanti, sütle çırpılarak koyulaştırılır ve buzdolabına konur.

Hamuru için yumurta ve şeker çırpılır. Sıvı yağ, süt, vanilya, kakao, kabartma tozu ve un konup mikserle çırpılır.

Yapışmayan bir tavaya veya pankek tavasına yağ sürmeden bir yemek kaşığı dökülerek kısık ateşte üzeri göz göz olana kadar pişirilir. Tek tarafı pişirilir ve tepsiye dizilir.

Diğerleri pişene kadar tepsi ile poşete koyup buharlaşmaması için ağız kısmı açık tutulur.

Çok soğumadan karşılıklı kenarlarını elimizle sıkıp birleştirilerek kutu şekline getirilir.

Soğuduktan sonra içine krem şanti sıkılıp pasta süsü ile süslenerek servis yapılır.

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