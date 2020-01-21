Damian Lillard 61 sayı, 10 üçlükle tarihe geçti

Portland Trail Blazers iç sahada Golden State Warriors'u ağırladı. Bu sene uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar kötü bir performans sergileyen Warriors, Blazers'ı oldukça zor durumlara düşürdü.

Damian Lillard'ın üstün performansı sayesinde maçı zor da olsa kazanan Portland Trail Blazers 2 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü.

Maça asıl damgasını vuran ise 61 sayı, 10 isabetli üçlük, 10 ribaund ve 7 asistle Damian Lillard oldu.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry sakatlığı nedeniyle oynayamamasına rağmen stattaydı ve maç sonunda Lillard'ı tebrik etti.

Tarihteki yerini aldı

NBA'de 60 sayı barajını geçen oyuncular arasında bulunan Damian Lillard, bu başarısını geliştirdi ve attığı 61 sayıyla ikinci kez bu istatistiği yakalamış oldu.

Tarihte en çok 60+ sayı atan oyuncu 32 defa ile Wilt Chamberlain. Diğer isimler şöyle:

Kobe Bryant: 6 kez

James Harden: 4 kez

Michael Jordan: 3 kez

Elgin Baylor: 3 kez

Damian Lillard: 2 kez