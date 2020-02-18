Fenerbahçe'nin devre arasında görevine son verdiği Damien Comolli, ülkesi Fransa'nın takımlarından Rennes ile anlaşmak üzere. Fransız basınında çıkan haberlere göre Rennes, Arsene Wenger'i ikna edemeyince hedefine Comolli'yi aldı.

Comolli, henüz birkaç gün önce başkan değişikliğine giden Rennes'deki yeni yapılanmada yer almaya sıcak bakıyor.

Sportif direktör olarak Rennes'de görev alması beklenen Comolli, Fenerbahçe'de 'Twitter davası' nedeniyle gönderilmişti.

Simon Falette transferinin detaylarında Ali Koç'la ters düşen Comolli, kendisine yapılan suçlamaları yalanlamak için Twitter hesabı açmış ve Ali Koç'tan habersiz şekilde açıklamalar yapmıştı.

Bu anlaşmazlık, ayrılığı getirmişti.