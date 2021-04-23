Damla Aslanalp ve İbrahim Ulusoy’dan sürpriz pproje
Oyunculuğa gönül veren Damla Aslanalp ve İbrahim Ulusoy sürpriz bir işbirliğine imza atmaya hazırlanıyor. İkili, çok ses getirecek bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
23 Nisan 2021, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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Damla Aslanalp, daha önce “Filinta”, “Kadim Dostum”, “Kırlangıç Fırtınası”, “Enes Batur Gerçek Kahraman” gibi dizi ve sinema filmlerinde oyunculuktaki hünerlerini sergilemiş, güzelliği ve başarısıyla dikkat çekmişti.
İbrahim Ulusoy da tıpkı Damla Aslanalp gibi henüz küçük bir çocukken oyunculuğa gönül vermiş, bu alanda
Almanya’da eğitim alan ve hayalini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen İbrahim Ulusoy, Damla Aslanalp ile çok ses getirecek bir proje üzerinde çalışıyor.
İkiliyi buluşturacak proje, çok yakında sevenlerinin beğenisine sunulacak.